Необходим переводчик для аудиозвонка

Необходим переводчик для первода диалога 2 людей

Языки перевода: английский-русский, русский-английский

Никаких узкоспециализированных тем для разговора не будет, достаточным будет знать английский язык на уровне B2

Аудиозвонок будет длиться от 30 до 60 минут