Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Французский

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Завершен4 заявки342 просмотра

Требуется сделать перевод описания музыкального приложения.

Исполнитель ДОЛЖЕН быть хотя бы немного в теме музыкально-гитарной терминологии.

Желательно сделать в течение 2-3 дней.

6 лет назад
smakarovpro
Ярослав 
71 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Всё ок
Отлично поработали, спасибо!

Заявки фрилансеров

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад