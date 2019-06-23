Перевести 570 слов с рус на англ

$13
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Завершен22 заявки297 просмотров

Речь на русском (в текстовом виде) перевести на англ (для субтитров)

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6 лет назад
prohunter88
Мохов 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gasanovaa
30 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$13
2 дня
Escrow
10/10, отличный переводчик
Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

gasanovaa
30 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад