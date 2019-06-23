Фриланс переводчик и копирайтер
Начинающий фриланс переводчик с русского на английский язык. Копирайтер текстов на английском языке. В совершенстве владею английским языком т.к. с пяти лет училась только на этом языке.
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Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
6 лет назад
10/10, отличный переводчик
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект!
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