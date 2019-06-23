gasanovaa

Айна Гасанова gasanovaa

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фриланс переводчик и копирайтер

Начинающий фриланс переводчик с русского на английский язык. Копирайтер текстов на английском языке. В совершенстве владею английским языком т.к. с пяти лет училась только на этом языке. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

prohunter88
Мохов 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Перевести 570 слов с рус на англ
10/10, отличный переводчик
Спасибо за интересный проект!
Ответный отзыв
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$20/час
от $15от 7 дней
#246
Копирайтинг
нет отзывов
$12/час
от $9от 2 дней
#5049