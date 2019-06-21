Перевести текст с русского на английский (it разработка и маркетинг)

$10
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Закрыт47 заявок586 просмотров

Просто грамотный перевод. Текста не много.

6 лет назад
0888vlad
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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