Необходимо сделать перевод счет фактуры, на английский язык, если у кого то есть уже готовый вариант - напишите стоимость. Опыт работы в таких переводах, обязателен!
Перевести текст с русского на английский (it разработка и маркетинг)
Просто грамотный перевод. Текста не много.
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