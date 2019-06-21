Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Немецкий

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Закрыт10 заявок235 просмотров

Требуется сделать перевод описания музыкального приложения.

Исполнитель ДОЛЖЕН быть хотя бы немного в теме музыкально-гитарной терминологии.

Желательно сделать в течение 2-3 дней.

6 лет назад
smakarovpro
Ярослав 
71 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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