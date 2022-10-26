Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Португальский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен7 заявок202 просмотра

Требуется сделать перевод описания музыкального приложения.

Исполнитель ДОЛЖЕН быть хотя бы немного в теме музыкально-гитарной терминологии.

Желательно сделать в течение 2-3 дней.

6 лет назад
smakarovpro
Ярослав 
71 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$21
2 дня
Escrow
Всё ок
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад