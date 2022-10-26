Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Итальянский

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Завершен5 заявок217 просмотров

Требуется сделать перевод описания музыкального приложения.

Исполнитель ДОЛЖЕН быть хотя бы немного в теме музыкально-гитарной терминологии.

Желательно сделать в течение 2-3 дней.

6 лет назад
smakarovpro
Ярослав 
71 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$12
2 дня
Escrow
Всмё оке
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад