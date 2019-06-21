Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, ...
На испанском: пишем описания магазинов.
Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, что может помочь клиенту принять правильное решение в пользу того или иного магазина и продолжить на его сайте покупку. Информацию о каждом магазине можно найти на соответствующем ему сайте.
Структура описания:
- Description (~160 симв.): анонс решения проблемы поискового запроса:
- Заголовок.
- Описание магазина~2400 симв. на 1 описание. Допускаются колебания +- 500 симв. Исходите из качества: полнота раскрытия темы в рамках «без воды».
- Список ключевых слов в конце описания (около 10 шт) разных. То есть, в ходе изучения магазина и написания
текста — создаем семантику целевых ключевых слов. Используйте запросы, по которым данные магазины себя продвигают или те, которые видны, как основные в сути текстов.
Пример: https://monosnap.com/file/piEKWEnesPXxlUddoM2Hr92sQlnKmK
Оплата: 1 описание = 500 руб. (WMZ/WMR/ЯД)
Более подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1z1dOnJHxeSdrlM03W1QQEh4wtH_Vw24IgZYK12Hfkig/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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