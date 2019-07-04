Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В формате ...
Перевод рассказа с английского на русский
Требуется перевести рассказ. Всего 20 страниц. Указывайте, пожалуйста, стоимость за 1000 символов, В качестве теста прошу перевести кусочек, который обведен на 1 скане красным. Хочу сразу предупредить, наш редактор компетентен и сразу распознает гугл транслейт и иже с ними.
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