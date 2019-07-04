Перевод рассказа с английского на русский

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Завершен29 заявок1037 просмотров

Требуется перевести рассказ. Всего 20 страниц. Указывайте, пожалуйста, стоимость за 1000 символов, В качестве теста прошу перевести кусочек, который обведен на 1 скане красным. Хочу сразу предупредить, наш редактор компетентен и сразу распознает гугл транслейт и иже с ними.

6 лет назад
smm_vk
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Liormy
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$2
2 дня
Escrow
Отличный переводчик! Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответственный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Liormy
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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