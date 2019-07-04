Перевод рассказа с английского на русский

Требуется перевести рассказ. Всего 20 страниц. Указывайте, пожалуйста, стоимость за 1000 символов, В качестве теста прошу перевести кусочек, который обведен на 1 скане красным. Хочу сразу предупредить, наш редактор компетентен и сразу распознает гугл транслейт и иже с ними.