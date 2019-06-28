Перевод текста на чешский язык

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Завершен3 заявки155 просмотров

Текст — набор заголовков и фраз. Тема — недвижимость.

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6 лет назад
dkotov
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Отличная скорость работы, быстро получил качественный перевод в нужном виде, буду сотрудничать дальше.
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик Рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад