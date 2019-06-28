ТЗ скину в ЛС (пишите) Пишите цену и сроки, вопросы в ЛС.
Перевод текста на чешский язык
Текст — набор заголовков и фраз. Тема — недвижимость.
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