Видео с фанатами Ливерпуля и Тоттенхема. Я сам знаю английский, но нужно разобрать в точности то, что они говорят. Нужны английские субтитры. Не нужно на видео накладывать. Можно просто текст прислать с ...
Руссификация шаблона на Opencart 3 и админ.панели
Необходима перевод админ.панели шаблона Тема https://www.journal-theme.com. И сохранить файлы руссификации для дальнейшего бэкапа
Заявки фрилансеров
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