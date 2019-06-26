Руссификация шаблона на Opencart 3 и админ.панели

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Закрыт6 заявок231 просмотр

 Необходима перевод админ.панели шаблона Тема https://www.journal-theme.com. И сохранить файлы руссификации для дальнейшего бэкапа

Opencart
6 лет назад
guest_15619667578135
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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