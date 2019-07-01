Перевод из тайского на русский (из видео в текст)

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Закрыт3 заявки322 просмотра

Здравсвуйте.Есть видео записанные на тайском языке.Нужен переводчик для перевода из тайского на русский язык, чтобы в итоге получилась транскрибация сказанного в видео в формате текста только уже на русском языке.

6 лет назад
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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