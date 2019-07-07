Перевод 6 страниц сайта на английский язык (около 10к символов)

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Завершен23 заявки270 просмотров

Требуется перевести 6 страниц сайта о вышитых картинах на английский язык. Важно, чтобы перевод был качественным (переводчики типа гугл и

яндекса выдают некачественный перевод), поэтому нужен человек, который

понимает технические слова в области искусства.

Ваши цены и сроки...

6 лет назад
valetrammstein
Леонид 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasiia25
32 года
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$18
1 день
Escrow
Анастасия переводила текст по теме искусства, перевод качественный, мне понравился. Работа была выполнена в обещанные сроки и относительно недорого. Также точно заметил, что ее перевод исключительно ручной, я не увидел признаков использования машинных переводчиков, что очень хорошо Рекомендую!
Благодарю Леонида за прекрасное сотрудничество. Могу рекомендовать как ответственного заказчика. Моментальная оплата с приятным бонусом)

Заявки фрилансеров

Anastasiia25
32 года
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад

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