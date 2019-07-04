Перевести сайт с русского на английский

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Завершен5 заявок180 просмотров

Есть сайт http://eleven.tilda.ws/

Требуется перевести все кнопки и описание на английский.

Пишите цену и сроки.

6 лет назад
denisftomov
Денис 
33 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$5
2 дня
Отлично, быстро, качественно. С русского на румынский и английский. Однозначно буду обращаться еще!
Отличный заказчик. Надеюсь поработаем еще!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад