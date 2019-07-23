Нужен рерайтер текстов с английского на русский

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен23 заявки577 просмотров

Работа простая. Я дам ресурс, с которого нужно будет выбирать интересные посты и переводить их с английского на русский. Всё будет пошагово показано в видеоинструкции. 

Нужно будет минимум работы в фотошопе. Справится почти любой. В видео тоже будет показано.

Оплата 1300 символов = 25руб

6 лет назад
panfiloff
Никита 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

deritos
Юлия 
24 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$7
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

deritos
Юлия 
24 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад

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