Нужен рерайтер текстов с английского на русский

Работа простая. Я дам ресурс, с которого нужно будет выбирать интересные посты и переводить их с английского на русский. Всё будет пошагово показано в видеоинструкции.

Нужно будет минимум работы в фотошопе. Справится почти любой. В видео тоже будет показано.

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