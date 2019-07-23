deritos

Юлия deritos

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводчик

Начинающий переводчик. Владею английским и французским языками.

Готова работать за небольшие цены, т.к опыта мало.

Уровень английского языка-c1(продвинутый)

Уровень французского языка-b2(пороговый продвинутый)

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

panfiloff
Никита 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
8 баллов
6 лет назад
Нужен рерайтер текстов с английского на русский
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!