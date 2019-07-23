Переводчик
Начинающий переводчик. Владею английским и французским языками.
Готова работать за небольшие цены, т.к опыта мало.
Уровень английского языка-c1(продвинутый)
Уровень французского языка-b2(пороговый продвинутый)
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Отзывы заказчиков
$7
8 баллов
6 лет назад
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