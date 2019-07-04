Переводы/написания новостей Hi-tech

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Закрыт35 заявок747 просмотров

Нужен автор для перевода с английского на русский или рерайта новостей по тематике высоких технологий (игры, компьютеры, другая техника, интернет и т.д.).  Отдаем предпочтение исполнителю который готовы выполнить работу максимально оперативно.

Объем - написать порядка 500 новостей. Размеры текста от 1000 - 5000 символов

6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров