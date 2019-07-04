Здравсвуйте.Есть видео записанные на тайском языке.Нужен переводчик для перевода из тайского на русский язык, чтобы в итоге получилась транскрибация сказанного в видео в формате текста только уже на русском языке.
Переводы/написания новостей Hi-tech
Нужен автор для перевода с английского на русский или рерайта новостей по тематике высоких технологий (игры, компьютеры, другая техника, интернет и т.д.). Отдаем предпочтение исполнителю который готовы выполнить работу максимально оперативно.
Объем - написать порядка 500 новостей. Размеры текста от 1000 - 5000 символов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт http://eleven.tilda.ws/ Требуется перевести все кнопки и описание на английский. Пишите цену и сроки.Завершен6 лет назад
Мене звати Максим, і мені потрібна людина яка зможе перекласти текст з укр на анг (найближче зрозумілим діалектом)Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести текст в 3500 символов без пробелов. Также добавить нужные ключевые слова (если нужно перевод может быть не дословный и слегка изменен). Уникальность по адвего минимум в 85%, с 5 шинглами. Классическая тошнота не ...Завершен6 лет назад
Требуется качественный перевод нескольких текстов с АНГЛ на УКР.Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется качественный перевод нескольких текстов с РУ на УКР.Переводы20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Работа простая. Я дам ресурс, с которого нужно будет выбирать интересные посты и переводить их с английского на русский. Всё будет пошагово показано в видеоинструкции. Нужно будет минимум работы в фотошопе. Справится почти любой. ...Завершен6 лет назад
Требуется перевести 6 страниц сайта о вышитых картинах на английский язык. Важно, чтобы перевод был качественным (переводчики типа гугл и яндекса выдают некачественный перевод), поэтому нужен человек, который понимает технические слова ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Нужно перевести три небольших статьи на английский за пару дней. Тексты здесь → Задание на перевод Перевод должен быть живым и легко читаемым. Не обязательно переводить ...Завершен6 лет назад
Необходима перевод админ.панели шаблона Тема https://www.journal-theme.com. И сохранить файлы руссификации для дальнейшего бэкапаПереводы6 заявокЗакрыт6 лет назад