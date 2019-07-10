Перевод с русского на английский текста О компании Forexite

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Срок: до 10 июля.

О компании Forexite

Forexite – проверенный временем форекс брокер.

Компания Forexite – международный лицензированный форекс брокер. Forexite оказывает услуги на рынке форекс с 1998 года. За это время мы прошли бурный путь развития от стартапа до серьезного и стабильного участника рынка форекс.

Мы были свидетелями множества финансовых потрясений и кризисов, таких как появление новой валюты евро в 1999 году, атака 9/11 в США в 2001, глобальный экономический кризис в 2008, швейцарский шок в 2015, Брекзит в 2016 году, взлет и обвал биткоина. В такие моменты резко возрастает волатильность и падает ликвидность, но мы с честью прошли эти испытания и обеспечили нашим клиентам хорошие возможности заработать.

Стабильная и успешная работа в течение более чем 20лет подтверждает огромный опыт и профессионализм нашей команды. За годы работы на рынке форекс мы наладили сотрудничество с десятками тысяч трейдеров из более

чем 60 стран мира. Многие наши клиенты работают с нами в течение 10 и даже 20 лет.

Есть компании с нулевыми спрэдами и какими-то мифическими бонусами, но я торгую в Forexite больше 15 лет и с полной уверенностью могу сказать: TradeRoom – отличный торговый терминал; ответственность к сервису и платежам у Forexite на высочайшем уровне. Это слова одного из наших клиентов.

В основе нашего подхода к бизнесу лежит приоритет интересов клиента, профессионализм и стремление к совершенству. Мы ориентируемся на длительное сотрудничество и честные, партнерские отношения с нашими клиентами, на успех в долговременной перспективе. Это принесло компании устойчивое положение на рынке и репутацию надежного партнера.

Безупречная репутация среди трейдеров.

Требуется двадцать лет, чтобы заслужить хорошую репутацию и всего пять минут, чтобы ее потерять. Кто думает об этом, тот ведет бизнес соответственно. – Уоррен Баффет.

Двадцать лет это было и остается девизом нашей компании. Мы никогда не забывали и не забываем об этом даже на пять минут. Мы стараемся обеспечить наилучшие услуги, а если возникает какая-то проблема, то оперативно ее решаем. Отрицательных отзывов о компании практически нет, а если и встречаются, то, скорее всего, они не соответствуют истине и написаны из-за недопонимания или по злому умыслу. Положительных отзывов тоже опубликовано немного, потому что когда все в порядке, то клиентам нет причин об этом писать. Вот одно из высказываний в наш адрес:

Компания Forexite своим взвешенным подходом по праву заслуживает безупречную репутацию среди трейдеров и инвесторов. Ее отличительными особенностями являются честность, ответственность и сдержанность.

Действительно хорошая техподдержка.

Многие слышали шутки о плохой техподдержке во всех сферах бизнеса. И в самом деле, действительно хорошая техподдержка – скорее исключение, чем правило. Мы стремимся быть таким исключением и прилагаем все усилия для глубокого понимания вопросов клиентов и качественных ответов по существу. Мы всегда выслушаем клиента, поможем и все объясним до полного взаимопонимания. Мы, конечно же, не совершенны, но к этому стремимся и стараемся решать все проблемы максимально быстро, а спорные вопросы решать в пользу клиентов.

Безопасный форекс.

Одним из важнейших преимуществ компании Forexite является то, что условия торговли позволяют вам торговать с низким риском. Поэтому мы называем наши услуги – Безопасный Форекс. Низкий риск обеспечивают следующие наши особенности: малый депозит, торговля любой суммой, защита от отрицательного баланса, соответствие торговли на реальных и демо счетах, фиксированный спрэд.

Переводить на торговый счет рекомендуется только те средства, которые можно потерять без ущерба для собственного бюджета. Поскольку мы даем возможность торговать с любым депозитом, даже от 1 доллара, то вы можете начать работу с нами, не рискуя крупными суммами.

Одно из правил управления капиталом советует рисковать в одной сделке суммой, составляющей малый процент от размера депозита. Многие Форекс-компании предлагают торговлю фиксированными лотами, что затрудняет следование данному правилу. У нас можно заключать сделки на любые произвольные суммы, начиная с 1 доллара. Поэтому вы можете торговать со сколь угодно низким риском, уровень которого вы выбираете сами.

Собственная торговая платформа TradeRoom.

Практически у всех Форекс-компаний используется одна торговая платформа стороннего разработчика – МТ4 или МТ5. Мы свою платформу TradeRoom разработали сами и продолжаем ее развивать. Мы знаем, что нужно трейдерам, мы прислушиваемся к вашим предложениям и добавляем новые функции и возможности. Если хотите что-то добавить или изменить в TradeRoom – напишите нам .

TradeRoom работает в браузере, поэтому она всегда у вас под рукой – не нужно устанавливать никакие программы для торговли. Вы можете работать с любого устройства и любой операционной системы. Все данные и настройки хранятся на нашем сервере и доступны вам в любое время. Даже трейлинг ордера отслеживаются и обрабатываются на сервере.

В TradeRoom вы можете выбирать подходящий вам тип графика – простой и быстрый или со всеми возможностями технического анализа. Торговать можно прямо с графика – позиции, сделки и ордера отображаются на графике. Можно

выбрать свой часовой пояс для удобного просмотра графиков и сделок.

Множество настроек позволяет сделать работу более комфортной. В любой момент вы можете «на лету» переключить стиль торговли на «неттинг» (все открытые сделки объединяются в суммарную позицию) или «хеджинг» (каждая

открытая сделка учитывается отдельно). TradeRoom имеет простой и понятный интерфейс, а также помощь к каждой странице.

Множество инструментов, криптовалюты 24/7.

Мы предоставляем возможность торговли на рынке форекс по 58 валютам и кросс-курсам, в том числе по экзотическим валютам. Кроме этого, доступна торговля и инвестирование в драгметаллы, фондовые индексы, нефть и газ, криптовалюты. В настоящее время у нас доступно 75 инструментов и мы постоянно работаем над добавлением новых. Полный список инструментов и подробности смотрите в условиях торговли . Если вы хотите торговать по инструменту, которого у нас нет, то напишите нам , и мы рассмотрим возможность его добавления.

Компания работает круглосуточно и без выходных – 24часа в день и 7 дней в неделю доступно: открытие счета, ввод и вывод средств, конвертация валют, а главное – популярная в последнее время торговля криптовалютами.

Иногда говорят, что у нас спрэд больше, чем у конкурентов. Но сравнивая условия, надо проверить размер комиссии и узнать не минимальный, а реальный спрэд, который у других форекс-компаний постоянно меняется. Кроме того, у них котировка часто «дергается» и заключить сделку по хорошему курсу сложно. В результате, если вычислить средний спрэд, то получится, что у нас он, скорее всего, такой же или даже меньше, потому что наш спрэд всегда фиксирован. Кроме того, у нас нет сдвигов, проскальзываний и комиссий за сделки.

Лицензия и регулирование IFSC.

Компания Forexite лицензирована и регулируется Международной комиссией по финансовым услугам (IFSC). В соответствии с условиями лицензирования компанией размещен большой страховой депозит, который хранится под контролем IFSC и гарантирует исполнение компанией своих обязательств перед клиентами. Клиентские средства хранятся отдельно от средств компании и не могут быть использованы компанией для собственных нужд. Возврат

средств и выплата прибыли клиентам выполняется по первому требованию без вопросов и задержек.

Наши цели и перспективы.

Мы постоянно работаем над развитием и улучшением нашего сервиса. Многое, что сегодня стало нормой, было впервые предложено нами, а затем скопировано другими. Например, предоставление истории котировок, календарь экономических индикаторов, таблица процентных ставок, депозит и сделки от 1 доллара, торговая платформа в браузере, трейлинг ордера на сервере, мультивалютные счета, конвертация валют, соответствие реальных и демо счетов,

подробные условия торговли и другое.

Мы всегда были и будем инновационной компанией. Мы планируем добавить больше инструментов для торговли, больше способов ввода и вывода средств, хотим сделать торговлю всеми инструментами доступной без перерывов и выходных и многое другое. Напишите нам , если вы хотите что-то предложить по развитию нашего сервиса.

Конфиденциальность.

Мы придаем огромное значение вопросам конфиденциальности и делаем все от нас зависящее, чтобы никто не получил

информацию о вас. Всю переписку вы можете вести через торговую платформу TradeRoom, где обмен информацией происходит в зашифрованном виде. При открытии счета потребуется указать только действительно необходимую информацию. Чем меньше сведений вы раскрываете о себе, тем безопаснее себя чувствуете.

Честный форекс, без рекламы, бонусов и конкурсов.

Реклама рынка форекс, как легкого способа заработать, заполнила интернет. Всюду предлагаются бонусы или конкурсы, которые вырабатывают неправильные навыки торговли, приводят к бездумному заключению сделок и, как следствие, к убыткам.

Наш совет – не поддавайтесь соблазну, не покупайтесь на рекламные трюки. Торговля на форексе – дело нелегкое: чтобы добиться успеха, требуется вдумчивая и сосредоточенная работа. Поэтому мы не рекламируем Форекс-торговлю, не предлагаем бонусы и конкурсы, не уговариваем пополнить депозит, не обещаем легкое обогащение. Вместо этого мы направляем наши усилия на всестороннее улучшение сервиса.

Как верно заметил один из наших клиентов, Forexite – это компания, которая не ищет клиентов; они ее находят сами, потому что лучшей рекламой является высокое качество услуг. Если вам нравится такой подход, поделитесь, пожалуйста, с друзьями – это наш единственный канал продвижения.

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