forexite

Энджи forexite

 
52 годаБелиз/Белиз
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Перевод с русского на английский текста О компании Forexite

    Требуется качественный перевод на английский следующего текста. Объем: 8500 знаков. Срок: до 10 июля. [b]О компании Forexite[/b] [b]Forexite – проверенный временем форекс брокер. [/b] Компания Forexite – международный лицензированный форекс брокер. Forexite оказывает услуги на рынке форекс с 1998 ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Цветовое оформление веб интерфейса торговой платформы Forexite

    Требуется подправить цвета для трех цветовых тем веб интерфейса торговой платформы Forexite TradeRoom. Речь не идет об изменении дизайна, нужно только проверить и исправить или улучшить цветовое оформление. Приветствуется минимализм, удобство работы в системе, а ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Редизайн торговой платформы Forexite TradeRoom

    Требуется сделать редизайн работающей торговой платформы https://www.forexite.com/traderoom/  Зарегистрируйте демо-счет для ознакомления.  Функциональность системы не меняется, т.е. речь идет только об изменении внешнего вида. В результате работы мы хотим получить изображения нового вида системы. На основе ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Подготовить текст для главной страницы Forexite.com

    Сайт www.forexite.com будет полностью переделываться. Требуется написать тексты для главной страницы в виде посадочной страницы. Сейчас на сайте много длинных текстов. Надо написать очень коротко и убедительно о компании и услугах. Цель - регистрация посетителем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обновить логотип Forexite.com

    $100

    Требуется обновить логотип для сайта www.forexite.com. Нынешний логотип и вся информация о компании есть на сайте. Если нужны уточнения - задавайте вопросы. [b]Обратите, пожалуйста, внимание - задача состоит в обновлении, освежении имеющегося логотипа, а не ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется выполнить поисковую оптимизацию и продвижение сайта www.forexite.com. Хотелось бы выйти на первую страницу основных поисковиков по запросам форекс, forex и другим по данной тематике.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Адаптировать торговый терминал для КПК

    Требуется написать техзадание на выполнение работ по адаптации торгового терминала https://www.forexite.com/traderoom для работы с КПК и других мобильных устройств. После написания техзадания будет принято решение о начале работ в соответствии с этим техзаданием.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скрипт для смены картинки

    Необходимо сделать скрипт для смены картинки на сайте по выбору посетителя. Для этого под картинкой разместить два поля выбора. При смене значения в любом из полей текущая картинка должна заменяться другой картинкой без перегрузки страницы. ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
lelemumus
Валерия 
27 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Цветовое оформление веб интерфейса торговой платформы Forexite
Спасибо, было приятно с вами поработать.
Отличное понимание задачи и быстрое выполнение с учетом всех пожеланий. Приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
kxaritonovvw
Алексей 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва(-1)
$35
10 баллов
4 года назад
Цветовое оформление веб интерфейса торговой платформы Forexite
Отличный заказчик! На моём опыте лучший в вопросе коммуникации, ответы на мои вопросы и обратная связь просто мгновенные! Оплата вовремя, на удобный исполнителю кошелек. В общем исключительно положительные эмоции от сотрудничества. Буду рад снова поработать с Энджи!)
Работа была выполнена в срок.
Ответный отзыв
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$21
10 баллов
4 года назад
Перевод с русского на английский текста О компании Forexite
Отличный заказчик! Своевременная оплата, рекомендую.
Быстро и качественно выполнил перевод на английский. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rey25
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Редизайн торговой платформы Forexite TradeRoom
Все прошло хорошо, спасибо за проект.
Работа выполнена качественно, в срок и с учетом всех пожеланий.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Редизайн торговой платформы Forexite TradeRoom
Всегда на связи, полное обеспечение информацией по проекту, разумные правки. Спасибо за проект.
Быстрый старт и завершение задачи раньше срока с учетом всех замечаний и поправок. Спасибо!
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