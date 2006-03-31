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- Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется подправить цвета для трех цветовых тем веб интерфейса торговой платформы Forexite TradeRoom. Речь не идет об изменении дизайна, нужно только проверить и исправить или улучшить цветовое оформление. Приветствуется минимализм, удобство работы в системе, а ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен4 года назад
Требуется сделать редизайн работающей торговой платформы https://www.forexite.com/traderoom/ Зарегистрируйте демо-счет для ознакомления. Функциональность системы не меняется, т.е. речь идет только об изменении внешнего вида. В результате работы мы хотим получить изображения нового вида системы. На основе ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Сайт www.forexite.com будет полностью переделываться. Требуется написать тексты для главной страницы в виде посадочной страницы. Сейчас на сайте много длинных текстов. Надо написать очень коротко и убедительно о компании и услугах. Цель - регистрация посетителем ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Требуется обновить логотип для сайта www.forexite.com. Нынешний логотип и вся информация о компании есть на сайте. Если нужны уточнения - задавайте вопросы. [b]Обратите, пожалуйста, внимание - задача состоит в обновлении, освежении имеющегося логотипа, а не ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Требуется выполнить поисковую оптимизацию и продвижение сайта www.forexite.com. Хотелось бы выйти на первую страницу основных поисковиков по запросам форекс, forex и другим по данной тематике.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется написать техзадание на выполнение работ по адаптации торгового терминала https://www.forexite.com/traderoom для работы с КПК и других мобильных устройств. После написания техзадания будет принято решение о начале работ в соответствии с этим техзаданием.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать скрипт для смены картинки на сайте по выбору посетителя. Для этого под картинкой разместить два поля выбора. При смене значения в любом из полей текущая картинка должна заменяться другой картинкой без перегрузки страницы. ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен18 лет назад