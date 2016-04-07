Обновить логотип Forexite.com

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен106 заявок4437 просмотров
#1$70
#2$20
#3$10

Требуется обновить логотип для сайта www.forexite.com. Нынешний логотип и вся информация о компании есть на сайте. Если нужны уточнения - задавайте вопросы. Обратите, пожалуйста, внимание - задача состоит в обновлении, освежении имеющегося логотипа, а не в создании совершенно нового. Для примера посмотрите эволюцию логотипов Google, Microsoft, Microsoft Office, MasterCard, Яндекс. Они изменились незначительно, но в то же время стали заметно лучше.

Хотелось бы сделать логотип более динамичным, интересным, оригинальным, соответствующим современным тенденциям в дизайне логотипов. Название домена с логотипа можно или вообще убрать, или вместо него попробовать написать Safe Forex, Safe Forex Trading, Since 1999 или Safe Forex since 1999. Можно немного изменить цвета. При этом надо обязательно сохранить узнаваемость логотипа.

Состояние конкурса на 07.04.2016:

Итоги конкурса подведены, определены 3 победителя. Кроме этого было выбрано 10 участников для поощрительных призов. Условия им будут сообщены дополнительно. Спасибо всем за участие!

9 лет назад
forexite
Энджи 
54 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

tyska77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
#1
Спасибо за отличный оригинальный логотип, который всем понравился и занял первое место с большим отрывом. Работа выполнена быстро, качественно и с учетом всех пожеланий.
Спасибо за конкурс! Энджи Ласт отличный заказчик, приятно сотрудничать, всем рекомендую!!!
natali_mo
31 год
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
#2
Редизайн логотипа выполнен на высоком уровне и четко в соответствии с заданием. Заслуженное второе место в конкурсе среди более сотни участников.
Отличный заказчик. Рекомендую
cheremha
Черемха 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
#3
Одним из первых прислал на конкурс красивый минималистичный логотип, занявший в итоге призовое место. Быстро выполнил все пожелания по доработке.
Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

tyska77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
#1
natali_mo
31 год
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
#2
cheremha
Черемха 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
#3

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