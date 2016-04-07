Разведение ценных пород рыбы. Старый логотип: не нравится внешний вид рыбки – ты бызахотел купить такую рыбку? Рыбоводный завод - рыбка должна быть. Вышка не исключена нефтяная. Типа нефтянники ...
Обновить логотип Forexite.com
Требуется обновить логотип для сайта www.forexite.com. Нынешний логотип и вся информация о компании есть на сайте. Если нужны уточнения - задавайте вопросы. Обратите, пожалуйста, внимание - задача состоит в обновлении, освежении имеющегося логотипа, а не в создании совершенно нового. Для примера посмотрите эволюцию логотипов Google, Microsoft, Microsoft Office, MasterCard, Яндекс. Они изменились незначительно, но в то же время стали заметно лучше.
Хотелось бы сделать логотип более динамичным, интересным, оригинальным, соответствующим современным тенденциям в дизайне логотипов. Название домена с логотипа можно или вообще убрать, или вместо него попробовать написать Safe Forex, Safe Forex Trading, Since 1999 или Safe Forex since 1999. Можно немного изменить цвета. При этом надо обязательно сохранить узнаваемость логотипа.
Состояние конкурса на 07.04.2016:
Итоги конкурса подведены, определены 3 победителя. Кроме этого было выбрано 10 участников для поощрительных призов. Условия им будут сообщены дополнительно. Спасибо всем за участие!
Победители конкурса
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