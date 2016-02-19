Отрисовать готовый логотип в кореле или в иллюстраторе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки182 просмотра

Есть готовый логотип, только маленького разрешения, необходимо его отрисовать в таком же виде в большом размере в кореле или в иллюстраторе

9 лет назад
RamaSkyson
Рамиль 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Заказ выполнен в срок и в высоком качестве! Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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