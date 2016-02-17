Разработать логотип Рыбоводного завода

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт44 заявки1360 просмотров
#1$30

Разведение ценных пород рыбы.

Старый логотип: не нравится внешний вид рыбки – ты бызахотел купить такую рыбку?

 

Рыбоводный завод - рыбка должна быть. Вышка не исключена нефтяная. Типа нефтянники экологию нарушают, а завод зарыбление водоемов делает.

Стерлядь, чир, муксун. Экология.

9 лет назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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