ЛОГО в векторе. 2шт. (по имеющемуся эскизу)

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок220 просмотров

Вмем привет.

нужно сделать логотип (2 варианта) в векторном вормате.

Эскизы предоставлю.  РАЗРАБАТЫВАТЬ ЛОГО НЕ НУЖНО!

ВНИМАНИЕ!!

Оплата в PayPal!

9 лет назад
jolee
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Быстро. Качественно. Профессионально. Днем обсудили детали проекта - вечером получил черновой вариант. Правки выполнялись молниеносно и очень четко. Уложились в заявленный срок - 1 день! Приятно работать с профессионалом. Сохраняю себе контакт на будущие проекты. РЕКОМЕНДУЮ!
Приятный в общении заказчик . Оплата произведена вовремя. Рекомендую

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ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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