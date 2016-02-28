Компания - агентство зарубежной недвижимости "Мовеан Эстейт" мы работаем на рынке зарубежной недвижимости более 10 лет и помогаем нашим инвесторам Максимально Выгодно и Эффективно вкладывать средства в недвижимое имущество различных стран. ...
Эмблема для клуба собаководства
Необходимо разработать эмблему для российского клуба собаководства, для использования на баннерах, флагах, нашивках, сувенирной продукции и сайте клуба.
Эмблема должна содержать название клуба: Севастопольская Региональная Общественная Организация Севастопольский Кинологический Союз "Гранд" (возможно сокращение СРООСКС "Гранд"), а также тексты принадлежности к вышестоящим организациям: РКФ и РФЛС.
На эмблеме желательно изображения нескольких
собак (разных типов), как пример: папильон+мастиф+терьер(золотистый ретривер), возможно стилизованные.
Общий стиль достаточно строгий, не мультяшный/комиксовый.
Победитель конкурса
Похожие заказы
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Уважаемые дизайнеры! Необходимо разработать логотип для ассоциации рекрутинговых агентств + предложить формат бланк документа. На сегодняшний день логотип есть, нужно его сменить. (все подробности готова отправить). Нам необходимо 1) ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Разработка логотипа ТМ The Best Industries.Основная сфера деятельности - торговля на Amazon в США по схеме Private labeling. Производим продукт который пользуется широким спросом в США, немного улучшив его характеристики и качество в Китае. ...Завершен9 лет назад
- $10
Создать логотип для канала youtube Тематика канала: gaming будет размещен как указано на картинке на любые вопросы отвечаю в личкеЗавершен9 лет назад
- $20
У нас продукт gps маяк - для охраны авто от угона. Название сайта: gpsfindme2.ru Так же на сайте будет упоминание об агенте 007. Нам нужно, чтобы силуэт машины был более узнаваемым - может это будет ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $35
Необходимо оперативно разработать логотип + предложить формат бланк документа (docx). Базовая палитра уже используется, вышлю заинтересовавшему кандидату. Предлагаю две итерации: 1) предлагается 3 эскиза/концепта 2) утверждается один эскиз, который ...Завершен9 лет назад
- $7
Необходимо изобразить приятный для глаза и читабельный лого для сайта. Тематика - люсты и светильники. На выбор 3-4 варианта с возможностью корректировки выбранного заказчиком. В комплекте обязательно - PSD, JPG. Оплата по ...Завершен9 лет назад
Сделать простой логотип по примеру. Я сделал скриншот основания 3д модели, собственно так он и должен выглядеть но без самого наружного круга. Логотип 3д печатной машинки для тату. Прикреплен пример дизайна.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт9 лет назад