Эмблема для клуба собаководства

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок1091 просмотр
#1$50

Необходимо разработать эмблему для российского клуба собаководства, для использования на баннерах, флагах, нашивках, сувенирной продукции и сайте клуба.

Эмблема должна содержать название клуба: Севастопольская Региональная Общественная Организация Севастопольский Кинологический Союз "Гранд" (возможно сокращение СРООСКС "Гранд"), а также тексты принадлежности к вышестоящим организациям: РКФ и РФЛС. 

На эмблеме желательно изображения нескольких

собак (разных типов), как пример: папильон+мастиф+терьер(золотистый ретривер), возможно стилизованные.

Общий стиль достаточно строгий, не мультяшный/комиксовый.

9 лет назад
chebacheba
54 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

ksenia-s94
Ксения 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
#1
Очень профессионально, быстро, четко. Прекрасно понимает, что необходимо в результате. Легкая и интеллигентная в общении. С уверенностью рекомендую.
Отличная заказчица, приятная в общении и четко ставит перед исполнителем задачи! Конкурс прошел быстро, рекомендую! Спасибо)

Заявки фрилансеров

ksenia-s94
Ксения 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Логотип для агентства зарубежной недвижимости

    $30

    Компания - агентство зарубежной недвижимости "Мовеан Эстейт" мы работаем на рынке зарубежной недвижимости более 10 лет и помогаем нашим инвесторам Максимально Выгодно и Эффективно вкладывать средства в недвижимое имущество различных стран. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    $30

    Уважаемые дизайнеры! Необходимо разработать логотип для ассоциации рекрутинговых агентств + предложить формат бланк документа. На сегодняшний день логотип есть, нужно его сменить.  (все подробности готова отправить). Нам необходимо 1) ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа ТМ The Best Industries

    $50

    Разработка логотипа ТМ The Best Industries.Основная сфера деятельности - торговля на Amazon в США по схеме Private labeling. Производим продукт который пользуется широким спросом в США, немного улучшив его характеристики и качество в Китае.  ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание Логотипа для Лендинга

    $20

    У нас продукт gps маяк  - для охраны авто от угона. Название сайта: gpsfindme2.ru Так же на сайте будет упоминание об агенте 007. Нам нужно, чтобы силуэт машины был более узнаваемым - может это будет ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа/стиля робототехнического стартапа

    $35

    Необходимо оперативно разработать логотип + предложить формат бланк документа (docx). Базовая палитра уже используется, вышлю заинтересовавшему кандидату. Предлагаю две итерации: 1) предлагается 3 эскиза/концепта 2) утверждается один эскиз, который ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип интернет-магазина

    $7

    Необходимо изобразить приятный для глаза и читабельный лого для сайта. Тематика - люсты и светильники. На выбор 3-4 варианта с возможностью корректировки выбранного заказчиком. В комплекте обязательно - PSD, JPG. Оплата по ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Графика-логотип

    Сделать простой логотип по примеру. Я сделал скриншот основания 3д модели, собственно так он и должен выглядеть но без самого наружного круга. Логотип 3д печатной машинки для тату. Прикреплен пример дизайна.

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад