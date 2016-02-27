chebacheba

Племзавод называется "Midori Line", занимается племенным разведением собак пород: Золотистый ретривер и такса миниатюрная жесткошерстная. При разработке логотипа желательно учесть понятие Midori (яп.) и использовать изображения (можно силуэты) характерные для данных пород. Область применения: Изготовление ...
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$50
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- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Направление работы отряда - поиск людей в природной среде (лес, горы) и в техногенных завалах при помощи собак. Эмблема - круглая. По кругу надпись: Поисково-спасательный отряд кинологов-волонтеров "КРЫМ"В поле должны присутствовать: силуэт Крыма, роза ветров, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Необходимо разработать эмблему для российского клуба собаководства, для использования на баннерах, флагах, нашивках, сувенирной продукции и сайте клуба. Эмблема должна содержать название клуба: Севастопольская Региональная Общественная Организация Севастопольский Кинологический Союз "Гранд" (возможно сокращение СРООСКС "Гранд"), а ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
6 лет назад
Ответственные заказчики и приятные люди!) Рекомендую!!!)
Ответный отзыв
Очень профессиональная работа. Дизайнер - приятная в общении, всегда на связи, хорошо понимает пожелания заказчика. Спасибо.
$50
10 баллов
6 лет назад
Было очень приятно с вами поработать, все отлично.
Ответный отзыв
Спасибо, работа выполнена отлично.
$50
10 баллов
8 лет назад
Отличная заказчица, приятная в общении и четко ставит перед исполнителем задачи! Конкурс прошел быстро, рекомендую! Спасибо)
Ответный отзыв
Очень профессионально, быстро, четко. Прекрасно понимает, что необходимо в результате. Легкая и интеллигентная в общении. С уверенностью рекомендую.