chebacheba

Ирина Охотникова chebacheba

 
53 годаУкраина/Севастополь
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Логотип для питомника (племзавода) собак.

    $50

    Племзавод называется "Midori Line", занимается племенным разведением собак пород: Золотистый ретривер и такса миниатюрная жесткошерстная. При разработке логотипа желательно учесть понятие Midori (яп.) и использовать изображения (можно силуэты) характерные для данных пород. Область применения: Изготовление ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Эмблема кинологического поисково-спасательного отряда.

    $50

    Направление работы отряда - поиск людей в природной среде (лес, горы) и в техногенных завалах при помощи собак. Эмблема - круглая. По кругу надпись: Поисково-спасательный отряд кинологов-волонтеров "КРЫМ"В поле должны присутствовать: силуэт Крыма, роза ветров, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Эмблема для клуба собаководства

    $50

    Необходимо разработать эмблему для российского клуба собаководства, для использования на баннерах, флагах, нашивках, сувенирной продукции и сайте клуба. Эмблема должна содержать название клуба: Севастопольская Региональная Общественная Организация Севастопольский Кинологический Союз "Гранд" (возможно сокращение СРООСКС "Гранд"), а ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
bilochka
Наталия 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Эмблема кинологического поисково-спасательного отряда.
Ответственные заказчики и приятные люди!) Рекомендую!!!)
Очень профессиональная работа. Дизайнер - приятная в общении, всегда на связи, хорошо понимает пожелания заказчика. Спасибо.
Ответный отзыв
SenDesign
Арсэн 
23 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Логотип для питомника (племзавода) собак.
Было очень приятно с вами поработать, все отлично.
Спасибо, работа выполнена отлично.
Ответный отзыв
ksenia-s94
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Эмблема для клуба собаководства
Отличная заказчица, приятная в общении и четко ставит перед исполнителем задачи! Конкурс прошел быстро, рекомендую! Спасибо)
Очень профессионально, быстро, четко. Прекрасно понимает, что необходимо в результате. Легкая и интеллигентная в общении. С уверенностью рекомендую.
Ответный отзыв