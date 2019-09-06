SenDesign

Арсэн SenDesign

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер, который не потратит ваше драгоценное время.

Дизайнер с опытом более 4-ех лет и интересным взглядом на дизайн и стиль. 

Придам вашему бренду уникальный и минималистичный стиль, который будет выгодно вас выделять на фоне конкурентов.

Контакты:

vk: Тут

inst: @imthesen

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Отзывы заказчиков

guest_15224045965639
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
2 года назад
Дизайн сертификата, для печати
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Логотип Веб-интегратор
Отлично справился с конкурсом
Отличный заказчик. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
mrLexndr
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Баннеры с Tesla Cybertruck
Баннеры получились качественные и запоминающиеся, хорошая работа!
Все очень быстро, классно и позитивно, рад был поработать))
Ответный отзыв
JDR078
Юрий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создать логотип фирмы
Заказ выполнен на отлично. Было сделано лого компании, с учётом ТЗ. Все пожелания учтены. Работой очень доволен !) Рекомендую.
Отличный заказчик, все четко. Был все время на связи, предлагал свои идеи. Вкратце рад сотрудничеству)
Ответный отзыв
giryaev
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Оформление YouTube-канала
Благодарю Арсэна за качественно выполненную работу! Отдельно хочу отметить его внимательный и заинтересованный подход даже в условии отсутствия чёткого ТЗ.
Прекрасный заказчик, всегда на связи, с отличным вкусом. Остались только положительные эмоции после сотрудничества, очень понравилось работать с этим замечательным человеком)
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
8 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
3 отзыва
$15/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
$15/час
от $50от 5 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга