Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- 2020 Logo's208 просмотров
- Работы заслуживающие вашего внимания.216 просмотров
- Social Media Design406 просмотров
- Logofolio 2019423 просмотра
- Logofolio. 2018-19545 просмотров
- Boffee Logo design407 просмотров
- Organic Hemp Oil design.405 просмотров
- H&B Logo554 просмотра
- Web Page design & Logo design302 просмотра
- |Logo Collection449 просмотров
- Design462 просмотра
- MOBI I Design433 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
5 лет назад
Отлично справился с конкурсом
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень доволен сотрудничеством.
$20
10 баллов
5 лет назад
Баннеры получились качественные и запоминающиеся, хорошая работа!
Ответный отзыв
Все очень быстро, классно и позитивно, рад был поработать))
$10
10 баллов
6 лет назад
Заказ выполнен на отлично. Было сделано лого компании, с учётом ТЗ. Все пожелания учтены. Работой очень доволен !) Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко. Был все время на связи, предлагал свои идеи. Вкратце рад сотрудничеству)
$40
10 баллов
6 лет назад
Благодарю Арсэна за качественно выполненную работу! Отдельно хочу отметить его внимательный и заинтересованный подход даже в условии отсутствия чёткого ТЗ.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, всегда на связи, с отличным вкусом. Остались только положительные эмоции после сотрудничества, очень понравилось работать с этим замечательным человеком)
Логотипы и Знаки
8 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
3 отзыва
$15/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
$15/час
от $50от 5 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга