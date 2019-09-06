Дизайнер, который не потратит ваше драгоценное время.

Дизайнер с опытом более 4-ех лет и интересным взглядом на дизайн и стиль.

Придам вашему бренду уникальный и минималистичный стиль, который будет выгодно вас выделять на фоне конкурентов.

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vk: Тут

inst: @imthesen