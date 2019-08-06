Сделать адаптивный дизайн. Добавить меню с переходом на блоки. Блоки: 1. Первая страница должна иметь наименьший процент отказов. Большое красивое изображение на заднем фоне. «Фотоальбомы ручной работы от профессионалов» ...
- $50Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $45
Сделать редизайн сайта на более современный со скоростью загрузки не менее, чем сейчас на сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Cайт сделан на платформе Wordpress. Основная задача повысить конверсию сайта и уменьшить число отказов после ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Сделать редизайн сайта на более современный со скоростью загрузки не менее, чем сейчас на сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Наш сайт сделан на платформе Wordpress. Добавить наше лого на сайт. Сделать первую страницу более привлекательной ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Сделать сочные рекламные баннеры для FB и инста - 3шт. Текст предоставлю. Инста лента + FB лента - 3 шт, т.к. формат у них один 1080х1080. Инста сторис - 3 шт. ...Баннеры13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Увеличить скорость загрузки до сайта www.wooalbums.ee на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU моб. версия до 45-60 ПК версия до 80-90 Сайт создан на платформе wordpressВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Создать креативный, запоминающийся логотип для фирмы.Присылайте варианты ваших работ, детали обсудим с кандидатами. Прислать 2-3 вариантаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $25
Сделать сочные баннеры для FB лента (3 шт), инста лента (3 шт) и инста сторис (3 шт).В итоге 3 разных креатива, под 3 формата.Пришлём более конкретное ТЗ после просмотра ваших работ.Так же интересуют видео креативы.Баннеры16 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать сочные креативы (рекламные баннеры) для FB лента (5 шт), инста лента (5 шт) и инста сторис (5 шт). В итоге 5 разных креативов, под 3 формата. Пришлём более конкретное ТЗ после просмотра ...Баннеры20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Сделать сочные креативы (рекламные баннеры) для FB лента (5 шт), инста лента (5 шт) и инста сторис (5 шт). В итоге 5 разных креативов, под 3 формата. Пришлём более конкретное ТЗ после просмотра ...Баннеры8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Есть 4 картинки и 4 текста (каждый на рус и англ языке). Необходимо каждую картинку соединить с текстом (сверху картинка снизу текст на белом фоне), чтобы это смотрелось гармонично и было читабельно для сторис ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $33
Необходимо сверстать лендинг. Есть PSD файл с дизайном Сроки: до 08.02 , 15-00 мск Стоимость - 2000 руб Кроссбраузерная/ адаптивная вёрстка Так же необходимо сделать, чтобы ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Необходимо сверстать лендинг. Есть PSD файл с дизайном Сроки: до 08.02 , 15-00 мск Стоимость - 1800 руб Кроссбраузерная/ адаптивная вёрстка Так же необходимо сделать, чтобы ...HTML-верстка29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Необходимо срисовать дизайн лендинга. Для примера есть готовый сайт. Надо сделать максимально похожий, только с другим товаром. Тематика: Альбомы из дерева Формат работы: файл .PSD Сделать адаптивный для ПК и моб. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Необходимо сверстать лендинг. Сроки: до 06.02 , 12-00 мск Стоимость - 1600 руб Обязательно кроссбраузерно Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: 3Д ручки Формат работы: файл .PSD Сроки: до Субботы 03.02 , 12-00 мск Стоимость - 2300 руб Приоритет будет отдаваться тем ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад