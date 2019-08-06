JDR078

Юрий JDR078

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нарисовать дизайн лендинга

    $50

    Сделать адаптивный дизайн. Добавить меню с переходом на блоки. Блоки: 1. Первая страница должна иметь наименьший процент отказов. Большое красивое изображение на заднем фоне.   «Фотоальбомы ручной работы от профессионалов» ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать редизайн адаптивного сайта

    $45

    Сделать редизайн сайта на более современный со скоростью загрузки не менее, чем сейчас на сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Cайт сделан на платформе Wordpress. Основная задача повысить конверсию сайта и уменьшить число отказов после ...

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать редизайн сайта на более стильный

    $25

    Сделать редизайн сайта на более современный со скоростью загрузки не менее, чем сейчас на сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Наш сайт сделан на платформе Wordpress. Добавить наше лого на сайт. Сделать первую страницу более привлекательной ...

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать логотип фирмы

    $10

    Создать креативный, запоминающийся логотип для фирмы.Присылайте варианты ваших работ, детали обсудим с кандидатами.  Прислать 2-3 варианта

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать баннеры для FB и инстаграм

    $25

    Сделать сочные баннеры для FB лента (3 шт), инста лента (3 шт) и инста сторис (3 шт).В итоге 3 разных креатива, под 3 формата.Пришлём более конкретное ТЗ после просмотра ваших работ.Так же интересуют видео креативы.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннеры для FB, Insta.

    Сделать сочные креативы (рекламные баннеры) для FB лента (5 шт), инста лента (5 шт) и инста сторис (5 шт). В итоге 5 разных креативов, под 3 формата. Пришлём более конкретное ТЗ после просмотра ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сочные креативы для FB и инста

    $25

    Сделать сочные креативы (рекламные баннеры) для FB лента (5 шт), инста лента (5 шт) и инста сторис (5 шт). В итоге 5 разных креативов, под 3 формата. Пришлём более конкретное ТЗ после просмотра ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Соединить картинку + текст

    $5

    Есть 4 картинки и 4 текста (каждый на рус и англ языке). Необходимо каждую картинку соединить с текстом (сверху картинка снизу текст на белом фоне), чтобы это смотрелось гармонично и было читабельно для сторис ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $33

    Необходимо сверстать лендинг. Есть PSD файл с дизайном Сроки: до 08.02 , 15-00 мск Стоимость - 2000 руб Кроссбраузерная/ адаптивная вёрстка Так же необходимо сделать, чтобы ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $30

    Необходимо сверстать лендинг. Есть PSD файл с дизайном Сроки: до 08.02 , 15-00 мск Стоимость - 1800 руб Кроссбраузерная/ адаптивная вёрстка Так же необходимо сделать, чтобы ...

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо срисовать дизайн лендинга.

    $40

    Необходимо срисовать дизайн лендинга.  Для примера есть готовый сайт. Надо сделать максимально похожий, только с другим товаром.  Тематика: Альбомы из дерева  Формат работы: файл .PSD  Сделать адаптивный для ПК и моб. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $30

    Необходимо сверстать лендинг. Сроки: до 06.02 , 12-00 мск Стоимость - 1600 руб Обязательно кроссбраузерно Скорость загрузки не менее 70 по сервису  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры ...

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $40

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: 3Д ручки Формат работы: файл .PSD Сроки: до Субботы 03.02 , 12-00 мск Стоимость - 2300 руб Приоритет будет отдаваться тем ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Увеличить скорость загрузки до сайта
WordPress
Отличный заказчик. Всегда на связи, быстрая проверка, работали по предоплате. Рекомендую!
Рекомендую данного исполнителя! Работа сделана в срок, и даже раньше. Очень доволен результатом, сайт работает намного быстрее. Исполнитель всегда на связи и всегда разъяснит, если есть какие-то вопросы.
Ответный отзыв
SenDesign
Арсэн 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создать логотип фирмы
Отличный заказчик, все четко. Был все время на связи, предлагал свои идеи. Вкратце рад сотрудничеству)
Заказ выполнен на отлично. Было сделано лого компании, с учётом ТЗ. Все пожелания учтены. Работой очень доволен !) Рекомендую.
Ответный отзыв
Victory7773
25 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Соединить картинку + текст
Было очень приятно с вами работать! Заказчик был на связи, дал четкую задачу и быстро оплатил работу.
Работа была сделана оперативно и качественно, рекомендую=)
Ответный отзыв
pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Необходимо срисовать дизайн лендинга.
Все отлично , по всем пунктам. С удовольствием продолжу сотрудничество с Юрием.
Остался доволен работой Андрея. Выполнение в срок, качество и коммуникация на высшем уровне
Ответный отзыв