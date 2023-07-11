Дизайн сертификата, для печати

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Завершен22 заявки317 просмотров

Нужно сделать дизайн трех сертификатов, примерный шаблон уже накинут. За вами оформление. 

7 лет назад
guest_15224045965639
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SenDesign
Арсэн 
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

SenDesign
Арсэн 
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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