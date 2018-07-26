Разработка мини каталога- флаера по продукции 8 страниц.
Сделать меню для пиццерии
Здравствуйте. Необходимо сделать меню для мини пиццерии.
Цвета черно-красный.
Меню на 1 лист А4.
Наброски как хочу скину исполнителю.
Либо по желанию Вам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции37 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать дизайн наклеек и распределить по новому на листе. Подготовить макет для сдачи в типографию. Размер нового листа с наклейками А6 Размер одной наклейки 2х2 см, общее кол-во на листе - 24 ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт7 лет назад
Этикетка для косметического продуктаДизайн продукции20 заявокЗакрыт7 лет назад
разработка этикетки для косметической продукцииДизайн продукции18 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо произвести редизайн упаковки тормозных колодок для автомобилей. Упаковка представляет собой картонную коробку. Коробка представлена в трех вариантах с минимальными различиями. Необходимо сделать более современный дизайн оформления. В основном изменения коснутся лицевой части коробки, где ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно нарисовать простую визитку. Все подробности расскажу при личной перепискеДизайн продукции24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать буклет в формате A4 2 части. Условия работы: Представить несколько вариантов на выбор, три хотя бы!/ Оплата поэтапная! Жду цену и сроки!Завершен7 лет назад
Добрый день! Нужно разработать и создать этикетку для алкогольных напитков. Все подробности в личке. Оплата - договорная Сроки - 2-3дняЗавершен7 лет назад
Нужно создать: банер на сайте, листовка А5 и макет сертификата на услуги стоматологии, в стиле сайта. Ваши предложения и портфолио.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть одна страница евробуклета в растровом формате. Ее необходимо перерисовать в векторе (иллюстратор).Завершен6 лет назад