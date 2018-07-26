Сделать меню для пиццерии

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Закрыт39 заявок234 просмотра

Здравствуйте. Необходимо сделать меню для мини пиццерии.

Цвета черно-красный.

Меню на 1 лист А4.

Наброски как хочу скину исполнителю.

Либо по желанию Вам.

7 лет назад
adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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