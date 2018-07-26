Доработать дизайн наклеек, подготовить макет для печати

Необходимо доработать дизайн наклеек и распределить по новому на листе. Подготовить макет для сдачи в типографию.

Размер нового листа с наклейками А6 Размер одной наклейки 2х2 см, общее кол-во на листе - 24 наклейки. Необходимо после доработки дизайна наклеек распределить их равномерно на листе.

Доработка наклеек - Зеркально отобразить надпись - расширить наклейку https://monosnap.com/file/UyRfnHK3p7uJnEPznbwXEmzbK8ycAJ

Оставляем месяцы https://monosnap.com/file/SAEp7QaASx9NR349L3jBN0wPE4txI5

Оставляем наклейки от 1-12 остальные удаляем https://monosnap.com/file/la3UFednF9rBh80DudjBM1o25FwKiP

Оставить только нужные наклейки на листе:От Вас исходники и PDF для печати в типографии.

Срок 2 дня.

Оплата 25 WMZ или на Приват.