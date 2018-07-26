Доработать дизайн наклеек, подготовить макет для печати

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок218 просмотров

Необходимо доработать дизайн наклеек и распределить по новому на листе. Подготовить макет для сдачи в типографию.

Размер нового листа с наклейками А6 Размер одной наклейки 2х2 см, общее кол-во на листе - 24 наклейки. Необходимо после доработки дизайна наклеек распределить их равномерно на листе. 

Оставить только нужные наклейки на листе:От Вас исходники и PDF для печати в типографии. 

Срок 2 дня.

Оплата 25 WMZ или на Приват.

7 лет назад
basid
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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