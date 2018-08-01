Дизайн карточек для фруктов и ягод

Нужно сделать дизайн карточек для печати, с названием ингредиента и описанием его полезных свойств для организма человека. Пример -- на фото. На каждой карточке также должен быть фон -- изображение капсул про-ви (такая похожая на рыбий жир, есть на втором фото) и еще что-то, посмотрите внимательно и погуглите картинки на тему пантин. Нужно также или лучше)

Размер карточек -- А6 – 105х148мм (300 точек)

Описание и полезные свойства нужно найти самостоятельно.

Утверждаем 1 дизайн и делаем остальные. Дедлайн -- завтра до 16 нужны готовые файлы.

Ингридиенты:

Малина

Голубика

Ежевика

Фундук

Инжирный персик

Грецкий орех

Миндаль

Семена Чиа