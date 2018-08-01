Дизайн карточек для фруктов и ягод

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  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок229 просмотров

Нужно сделать дизайн карточек для печати, с названием ингредиента и описанием его полезных свойств для организма человека. Пример -- на фото.  На каждой карточке также должен быть фон -- изображение капсул про-ви (такая похожая на рыбий жир, есть на втором фото) и еще что-то, посмотрите внимательно и погуглите картинки на тему пантин. Нужно также или лучше) 

Размер карточек -- А6 – 105х148мм (300 точек)

Описание и полезные свойства нужно найти самостоятельно.

Утверждаем 1 дизайн и делаем остальные. Дедлайн -- завтра до 16 нужны готовые файлы.

Ингридиенты:

Малина

Голубика

Ежевика

Фундук

Инжирный персик

Грецкий орех

Миндаль

Семена Чиа

7 лет назад
zhivot_catering
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
7 лет назад
$25
1 день
Все ок, в итоге.
работу сделали.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
7 лет назад
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