Информационный листок

# 1 — $ 50

Ситуация такая. Есть 3 офисных здания, которые сдаются в аренду мелкими офисами. В настоящее время заполнение арендаторами примерно 50%.

Хотим всем действующим арендаторам сделать коммерческое предложение, которое

заключается в следующем. Если они приведут (порекомендуют) компанию, которая

станет нашим новым арендатором, то мы (арендодатели) сделаем приведшим скидку в

размере оплаченного за первый месяц арендного платежа приведённой компанией.

Необходимо оформить рекламную листовку, которую мы раздадим действующим арендаторам вместе со счетами, формат А4, где наглядно, коротко и

доходчиво будет озвучено или показано наше предложение.

Фирма называется ООО "УПРАВДОМ". Логотип в приложении. Если понадобится дополнительная информация - обращайтесь в личку. Оперативность не гарантирую, но один раз в рабочий день появлюсь.

Окончания конкурса дожидаться не буду. Как появится более или менее приемлемый вариант +(2-3)дня. Конкурс закрою и объявлю победителя.

Спасибо тем, кто примет участие. Удачи.