Делаю стильно, вкусно, свежо.
Почему я?
1. Опыт работы в сфере дизайна более 3-х лет
2. Прошел курс в школе MobiOS Studio по специальности UI/UX дизайнер. Есть сертификат.
3. Ни одних сорванных сроков, отвечаю моментально, только положительные эмоции от работы)
Делаю дизайн корпоративных сайтов, интернет-магазинов, мобильных приложений, лендингов, баннеров, визиток.
Обращайтесь!
Контакты:Портфолио: https://www.behance.net/ramisalo7 Skype: ramisalo7_1
Telegram: @teleg_ramik
Viber: +380633680925
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$40
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Портфолио
- Дизайн сайта "IFS"342 просмотра
- Мобильное приложение "ОГАСА"336 просмотров
- Disgn for "KZ Sight"445 просмотров
- Баннеры для Instagram722 просмотра
- Сайты | 08.18491 просмотр
- Приложения | 08.18309 просмотров
- Логотипы | 08.18398 просмотров
- Баннеры, визитки, прочее | 08.18525 просмотров
- Gif баннеры "House Cheaf"275 просмотров
- Баннер для "Студсовета ОГАСА"731 просмотр
- Баннер для "Смотра талантов"488 просмотров
- Баннер для РСЯ и Instagram685 просмотров
Отзывы заказчиков
$37
9 баллов
5 лет назад
Все прошло отлично
Ответный отзыв
Были задержки с обратной связью но в целом все хорошо, рекомендую
$2
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, сработал на опережение и выполнил задачу раньше чем было нужно, что очень здорово.
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую!
$10
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
все супер!
$10
10 баллов
5 лет назад
Вообще отлично поработали, не ожидал. Через 10 минут накидал несколько вариантов авансом, после комментариев сделал сразу еще 5 вариантов, голова закружилась. Резюме: дело сделал за один день, все правки без вопросов, очень адекватный человек. Однозначно рекомендую. 5+
Ответный отзыв
Только положительный эмоции от заказа! Хорошая связь, все доработки оплачены, рад был сотрудничеству!
$150
10 баллов
5 лет назад
работа выполнена отлично
Ответный отзыв
Отличный заказ, поняли друг друга с полуслова, благодаря чему быстро утвердили дизайн, с оплатой также никаких проблем!
Дизайн сайтов
17 отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#251
Логотипы и Знаки
12 отзывов
от $20
от 1 дня
#147
Баннеры
11 отзывов
от $10
от 1 дня
#115
Иконки и Пиксель-арт
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#72
Дизайн продукции
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#78
Наружная реклама
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#78
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#149
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $40
от 1 дня
#52
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $40
#656
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1000