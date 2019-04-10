Вообще отлично поработали, не ожидал. Через 10 минут накидал несколько вариантов авансом, после комментариев сделал сразу еще 5 вариантов, голова закружилась. Резюме: дело сделал за один день, все правки без вопросов, очень адекватный человек. Однозначно рекомендую. 5+