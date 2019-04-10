ramisalo7

Расми Сало ramisalo7

 
25 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Делаю стильно, вкусно, свежо.

Почему я?

       

1. Опыт работы в сфере дизайна более 3-х лет

2. Прошел курс в школе MobiOS Studio по специальности UI/UX дизайнер. Есть сертификат.

3. Ни одних сорванных сроков, отвечаю моментально, только положительные эмоции от работы)

Делаю дизайн корпоративных сайтов, интернет-магазинов, мобильных приложений, лендингов, баннеров, визиток.

Обращайтесь!

Контакты:

Портфолио: https://www.behance.net/ramisalo7

Skype: ramisalo7_1

Telegram: @teleg_ramik

Viber: +380633680925

VK: https://vk.com/ramisalo7

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Показать все
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Websmelfer
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$37
9 баллов
5 лет назад
Срочно нужен дизайнер!
Все прошло отлично
Были задержки с обратной связью но в целом все хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Изменить цвет логотипа
Все отлично, сработал на опережение и выполнил задачу раньше чем было нужно, что очень здорово.
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Daurenproject
27 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Баннер для сайта по курьерским грузоперевозком
все отлично
все супер!
Ответный отзыв
ivanpetrov1991
Иван Петров 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Доработать логотип
Вообще отлично поработали, не ожидал. Через 10 минут накидал несколько вариантов авансом, после комментариев сделал сразу еще 5 вариантов, голова закружилась. Резюме: дело сделал за один день, все правки без вопросов, очень адекватный человек. Однозначно рекомендую. 5+
Только положительный эмоции от заказа! Хорошая связь, все доработки оплачены, рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв
bioaqua
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
5 лет назад
200 креативов для ленты и сторис Instagram
работа выполнена отлично
Отличный заказ, поняли друг друга с полуслова, благодаря чему быстро утвердили дизайн, с оплатой также никаких проблем!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
17 отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#251
Логотипы и Знаки
12 отзывов
от $20
от 1 дня
#147
Баннеры
11 отзывов
от $10
от 1 дня
#115
Иконки и Пиксель-арт
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#72
Дизайн продукции
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#78
Наружная реклама
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#78
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#149
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $40
от 1 дня
#52
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $40
#656
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1000
Показать все услуги