ТЗ: Нужны 100 креативов на каждый размер – 20 разных картинок, на которые наложены 5 текстов, что ниже. Размеры: 1080х1920, 1936х1936 Все креативы должны проходить проверку на количество текста на сайте [url=https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay]https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay[/url]. Результат проверки - «ок»
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $300
Требуется разработать дизайн 4 продуктов. Разработанного логотипа нет, нужно просто подобрать подходящий под дизайн шрифт.Бренд будет находится в ценовом сегменте «выше среднего». Будет 1 крем для лица, 1 гель для глаз и 2 сыворотки для ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
У нас excel файл с прайсом. Необходимо его преобразовать в соответствии с правилами оформления в xml. Прикладываю прайс и правила xml.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется в существующую картинку вставить фото, перед этим его обработав. Чтобы всё смотрелось органично. Итоговый файл будет шапкой на сайте по онлайн обучению работе через Instagram. Человек с фото должен выглядеть как супергерой дарующий лого Instagrama ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется сделать баннеры для сайта bioaqua-russia.ru. 3 баннера в слайдере (1990х900px) - баннеры должны быть выполнены в корпоративном стиле (гайдлайн предоставлю) ----1 - баннер с текстом "Bioaqua популярная косметика из Азии", разместить девушку (есть фото) ----2 - баннер ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен рекламный квадратный баннер для инстаграм с текстом "Конкурс. Выиграй бьюти-бокс Bioaqua". На баннере необходимо разместить 7 товаров и два логотипа компаний. При необходимости дополнительно обработать исходные фото товаров. Необходимо 2 разных варианта достойного исполнения. Ссылка на ...Баннеры1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Всего 93 товара, можно посмотреть на bioaqua-russia.ru Каталог должен быть выполнен в корпоративном стиле. Файл guideline в папке.На первом развороте описание компании и фото на 1 страницу На остальных страницах товары, максимальное количество товаров на странице - ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть конечный файл XML, который загружается в сервис Synerdocs. Необходим исходный файл, который легко можно было бы изменять к примеру в excel и в дальнейшем конвертировать в XML. Этот файл после редактирования через excel не ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Занимаемся мы оптовой продажей косметики китайского бренда Bioaqua. У бренда в Китае как такового фирменного стиля нет, поэтому нам нужно создать его в России с нуля. На данный момент мы уже продаёмся в ИМ wildberries.ru, ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется дизайн e-mail письма. Примерное оформление накидал в ворде. В приложении описание задачи, ссылка на сайт, буклет для ознакомления с текущим оформлением. После утверждения исполнителя скину логотип в векторе и все фото товаров, при необходимости.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется дизайн e-mail письма. Примерное оформление накидал в ворде. В приложении описание задачи, ссылка на сайт, буклет для ознакомления с текущим оформлением. После утверждения исполнителя скину логотип в векторе и все фото товаров, при необходимости.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайн буклета формата А5 (это будет сложенный А4). Буклет будет вкладываться участникам выставки в пакет с буклетами других производителей. Основные клиенты - владельцы розничных магазинов/интернет-магазинов косметики или косметические сети. Задача - привлечь внимание дизайном обложки. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется в ИМ bioaqua-russia.ru написать продающие тексты на описаниях товаров. Всего товаров 77. В каждом тексте должно быть : 1. Количество знаков в каждом описании 2000+ 2. Способ применения в каждом описании 3. Уникальность текста 85% (до способа ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад