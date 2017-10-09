bioaqua

Сергей Филиппов bioaqua

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 200 креативов для ленты и сторис Instagram

    ТЗ: Нужны 100 креативов на каждый размер – 20 разных картинок, на которые наложены 5 текстов, что ниже. Размеры: 1080х1920, 1936х1936 Все креативы должны проходить проверку на количество текста на сайте [url=https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay]https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay[/url]. Результат проверки - «ок»

    Тексты для сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать дизайн 4 продуктов

    $300

    Требуется разработать дизайн 4 продуктов. Разработанного логотипа нет, нужно просто подобрать подходящий под дизайн шрифт.Бренд будет находится в ценовом сегменте «выше среднего». Будет 1 крем для лица, 1 гель для глаз и 2 сыворотки для ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обработать фото и вставить в картинку

    Требуется в существующую картинку вставить фото, перед этим его обработав. Чтобы всё смотрелось органично. Итоговый файл будет шапкой на сайте по онлайн обучению работе через Instagram.  Человек с фото должен выглядеть как супергерой дарующий лого Instagrama ...

    Шапка для сайта
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн 5 баннеров + 4 блока на сайт

    Требуется сделать баннеры для сайта bioaqua-russia.ru. 3 баннера в слайдере (1990х900px)  - баннеры должны быть выполнены в корпоративном стиле (гайдлайн предоставлю) ----1 - баннер с текстом "Bioaqua популярная косметика из Азии", разместить девушку (есть фото) ----2 - баннер ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннер для инстаграм

    Нужен рекламный квадратный баннер для инстаграм с текстом "Конкурс. Выиграй бьюти-бокс Bioaqua". На баннере необходимо разместить 7 товаров и два логотипа компаний. При необходимости дополнительно обработать исходные фото товаров. Необходимо 2 разных варианта достойного исполнения. Ссылка на ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание печатного каталога с товарами

    Всего 93 товара, можно посмотреть на bioaqua-russia.ru Каталог должен быть выполнен в корпоративном стиле. Файл guideline в папке.На первом развороте описание компании и фото на 1 страницу На остальных страницах товары, максимальное количество товаров на странице - ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка шаблона для XML файла

    Есть конечный файл XML, который загружается в сервис Synerdocs. Необходим исходный файл, который легко можно было бы изменять к примеру в excel и в дальнейшем конвертировать в XML. Этот файл после редактирования через excel не ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание фирменного стиля

    Занимаемся мы оптовой продажей косметики китайского бренда Bioaqua. У бренда в Китае как такового фирменного стиля нет, поэтому нам нужно создать его в России с нуля. На данный момент мы уже продаёмся в ИМ wildberries.ru, ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн e-mail письма

    Требуется дизайн e-mail письма. Примерное оформление накидал в ворде. В приложении описание задачи, ссылка на сайт, буклет для ознакомления с текущим оформлением. После утверждения исполнителя скину логотип в векторе и все фото товаров, при необходимости.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн e-mail письма

    Требуется дизайн e-mail письма. Примерное оформление накидал в ворде. В приложении описание задачи, ссылка на сайт, буклет для ознакомления с текущим оформлением. После утверждения исполнителя скину логотип в векторе и все фото товаров, при необходимости.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн буклета из 4 страниц А5

    Требуется дизайн буклета формата А5 (это будет сложенный А4). Буклет будет вкладываться участникам выставки в пакет с буклетами других производителей. Основные клиенты - владельцы розничных магазинов/интернет-магазинов косметики или косметические сети. Задача - привлечь внимание дизайном обложки. ...

    Дизайн буклета
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт и копирайтинг описаний товаров в ИМ

    Требуется в ИМ bioaqua-russia.ru написать продающие тексты на описаниях товаров. Всего товаров 77. В каждом тексте должно быть : 1. Количество знаков в каждом описании 2000+ 2. Способ применения в каждом описании 3. Уникальность текста 85% (до способа ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ramisalo7
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
5 лет назад
200 креативов для ленты и сторис Instagram
Отличный заказ, поняли друг друга с полуслова, благодаря чему быстро утвердили дизайн, с оплатой также никаких проблем!
работа выполнена отлично
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Преобразовать excel в xml
Хороший добросовестный заказчик. Понятно объясняет. С оплатой проблем нет
всё отлично
Ответный отзыв
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
$8
10 баллов
5 лет назад
Обработать фото и вставить в картинку
Рекомендую!
Работа выполнена в срок
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн 4 продуктов
Всегда рада работать с Сергеем. Замечательный заказчик. Четкое задание, быстрая оплата.
Работа выполнена в срок, были предложены 3 варианта дизайна, все правки и пожелания внесены чётко. Итогом работы доволен, буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Дизайн 5 баннеров + 4 блока на сайт
С Сергеем приятно работать. Рада сотрудничеству!
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно и быстро
Ответный отзыв