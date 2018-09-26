Обработать фото и вставить в картинку

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок238 просмотров

Требуется в существующую картинку вставить фото, перед этим его обработав. Чтобы всё смотрелось органично.

Итоговый файл будет шапкой на сайте по онлайн обучению работе через Instagram.  Человек с фото должен выглядеть как супергерой дарующий лого Instagrama народу с идеей "Этому городу нужен новый блогер" =)

По сути надо превратить фотографию в часть картинки

7 лет назад
bioaqua
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена в срок
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
7 лет назад