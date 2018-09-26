Обработать фото и вставить в картинку

Требуется в существующую картинку вставить фото, перед этим его обработав. Чтобы всё смотрелось органично.

Итоговый файл будет шапкой на сайте по онлайн обучению работе через Instagram. Человек с фото должен выглядеть как супергерой дарующий лого Instagrama народу с идеей "Этому городу нужен новый блогер" =)

По сути надо превратить фотографию в часть картинки