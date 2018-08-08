Добрый день! Нужно изготовить макет-коллаж: подводный мир (кораллы, рифы, рыбки) Вид "сверху". Готов макет стен водного мира (он в приложении), необходим пол, для этого нужен вид сверху. По размеру круг в диаметре 5.05 ...
Перерисовать и доработать эскиз Тату
День добрый, задача перерисовать и доработать эскиз тату Волка
- https://www.instagram.com/p/BldqmcDHbyC/?utm_source=ig_web_copy_link
Эскиз Волка нужно сделать в таком же стиле, как и тату в прикрепленном файле - Оленя.
Тени нужно сделать такими же как и на Олене и немного исправить лоб Волка, с ним на исходном тату что-то не то=)
Волк будем вторым тату на руке, а именно на плече и деревья там не поместятся, поэтому их не рисуем.
Жду Ваших предложений, Спасибо
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