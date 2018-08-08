День добрый, задача перерисовать и доработать эскиз тату Волка

- https://www.instagram.com/p/BldqmcDHbyC/?utm_source=ig_web_copy_link

Эскиз Волка нужно сделать в таком же стиле, как и тату в прикрепленном файле - Оленя.

Тени нужно сделать такими же как и на Олене и немного исправить лоб Волка, с ним на исходном тату что-то не то=)

Волк будем вторым тату на руке, а именно на плече и деревья там не поместятся, поэтому их не рисуем.

Жду Ваших предложений, Спасибо