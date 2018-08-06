Добрый день! Нужно изготовить макет-коллаж: подводный мир (кораллы, рифы, рыбки) Вид "сверху". Готов макет стен водного мира (он в приложении), необходим пол, для этого нужен вид сверху. По размеру круг в диаметре 5.05 ...
Обработка акварельных иллюстраций
Добрый день! Ищу ретушера для иллюстраций отлично знающего Photoshop.
Есть 27 акварельных иллюстраций нарисованных на 3-х листах (листья, цветы, птицы).
Фото в примере. Для работы предоставлю качественные сканы с высоким разрешением.
Нужно сделать:
1. легкую цветокоррекцию, чтоб цвета стали "вкусными" и яркими.
2. Вырезать элементы с помощью Pen Tool. Это важно, так как нужны идеально ровные края.
3. Сохранить в png
Если нужно - сброшу примеры)
Иллюстрации должны остаться конфиденциальными без показа в портфолио!
Напишите пожалуйста стоимость работы и сроки. Спасибо за внимание! :)
Заявки фрилансеров
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