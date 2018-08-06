Обработка акварельных иллюстраций

Добрый день! Ищу ретушера для иллюстраций отлично знающего Photoshop.

Есть 27 акварельных иллюстраций нарисованных на 3-х листах (листья, цветы, птицы).

Фото в примере. Для работы предоставлю качественные сканы с высоким разрешением.

Нужно сделать:

1. легкую цветокоррекцию, чтоб цвета стали "вкусными" и яркими.

2. Вырезать элементы с помощью Pen Tool. Это важно, так как нужны идеально ровные края.

3. Сохранить в png

Если нужно - сброшу примеры)

Иллюстрации должны остаться конфиденциальными без показа в портфолио!

Напишите пожалуйста стоимость работы и сроки. Спасибо за внимание! :)