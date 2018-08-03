Нам понадобился простой логотип к новому сайтуназвание сайта Emily Toms (закос под какой-то бренд) - адрес будет emilytoms.com Сайт будет аналогом нашего предыдущего ресурса jean-brems.com Нужен логотип в png ...
Иллюстрации
Нужно срочно нарисовать 7 иллюстраций в стиле мультика (пример во вложении ). Четкое ТЗ. Срок неделя.
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