Нужен дизайн, инфографика для коммерческого предложения - уже разработано, стилистику и исходник предоставлю, нужно создать дополнительно 2 страницы, тз предоставлю.
Отрисовать логотип в векторе из jpg/png
Ребят, привет. Необходимо отрисовать логотип в векторе. Имеется изображение в jpg, и оно же в png. Интересует цена вопроса и сроки
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Для инстаграмма, нужно сделать баннер, картинку. Должно быть написано, розыгрыш, 1000 подписчиков и от себя что-то. Работа на перспективу!Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Я ищу помощь в создании красивой диаграммы которую я смогу разместить на флаере и на веб-сайте, и в которой я сама смогу изменять данные в дальнейшем. Нужно сделать диаграмму удобной для восприятия, возможно ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
хентай манга 30 страницИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Для игры для маленьких детей 1+ "Мир животных" Требуется создать два изображения для приложения в Android Market(Google Play) Значок в высоком разрешении 512 x 512 Сохранить в: 32-битный PNG (с ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать векторное изображение по типу изображения 1 Но в нашем стиле. В итоге получается примерно так. Логотип версаче, но на голове у медузы одет головной убор с изображения 2 Картинку передать ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Мне необходимо максимально точно перерисовать второе из приложенных изображений из PNG в кривые, цифры - убрать. Первое изображение приложено для того, чтобы было видно, что на месте цифр, перерисовывать его ...Иллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны 5 обложек для 5-и песен. Стиль - поп музыка Исполнитель - девушка Исходные фото есть.Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо нарисовать иконки мебели, примерно как здесь, только без перспективы (объема), а с точным видом сверху. Примерно нужно около 30 разных объектов (стулья, кресла, диваны и т.д.) ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно отрисовать, лучше в Photoshop'е, макеты шести страниц. Детали прикрепляю в вордовском файле, там же про три шаблона страниц, а Контакты, Новости и Главная прикрепляю отдельно как должны выглядеть. Это все непрофессионально набросано. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад