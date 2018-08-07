Отрисовать логотип в векторе из jpg/png

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Завершен15 заявок332 просмотра

Ребят, привет. Необходимо отрисовать логотип в векторе. Имеется изображение в jpg, и оно же в png. Интересует цена вопроса и сроки

7 лет назад
nomelodic
Вячеслав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Loksev
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
2 дня
Работа сделана качественно и в срок с полным соблюдением ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству
Очень приятный заказчик,задачу поставил чётко и ясно.Однозначно рекомендую.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Loksev
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад