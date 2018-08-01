Нужен дизайн, инфографика для коммерческого предложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок205 просмотров

Нужен дизайн, инфографика для коммерческого предложения - уже разработано, стилистику и исходник предоставлю,  нужно создать дополнительно 2 страницы, тз предоставлю. 

7 лет назад
Alexeykl
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров