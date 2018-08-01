Создать векторное изображение

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Закрыт12 заявок243 просмотра

Создать векторное изображение по типу изображения 1

Но в нашем стиле.

В итоге получается примерно так.

Логотип версаче, но на голове у медузы одет головной убор с изображения 2

Картинку передать в векторном варианте, для дальнейшего использования.

В итоге изображение будет меняться в цвете.

Тоесть должна быть возможность по одному клику поменять цвет отдельно шапки, и

отдельное медузы всей.

7 лет назад
Maya7
Майя 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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