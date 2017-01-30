Создать векторное изображение по типу изображения 1 Но в нашем стиле. В итоге получается примерно так. Логотип версаче, но на голове у медузы одет головной убор с изображения 2 Картинку передать в векторном варианте, для дальнейшего использования. В итоге изображение ...
- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт5 лет назад
1. для компании по продаже строительных красок нужно придумать слоган под акцию. Суть акции - бесплатная колеровка. 2. нужна 1 фраза цепляющая (с юмором, со сленгом) чтобы преподнести эту по сути не новую и не уникальную ...Нейминг и Слоганы19 заявокЗакрыт5 лет назад
нужен сайт с новым современным продающим дизайном, и чтобы каждый пункт на сайте мы могли самостоятельно редактировать как главную станицу так и все внутренние. http://globalvision.kz Пожалуйста напишите цены и срокиСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт7 лет назад
ОПЫТНЫЙ иллюстратор (художник, дизайнер) требуется для создания ПЕРСОНАЖА для бренда семейно-развлекательного центра (игровые аппараты, лабиринт, детское кафе) обязательно наличие работ по персонажам. описание в приложенииИллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходим брендбук. Позиции указаны в прикрепленном файле. Логотип есть в исходниках (но нет по нему руководства пользования логотипа: в инверсии, в том как его нельзя использовать, место, размер). Персонаж бренда сейчас создается. Необходима документация, ...Фирменный стиль13 заявокЗакрыт7 лет назад
заказ для иллюстраторов, мультипликаторов, с опытом создания персонажей. Техническое задание в приложенииИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт7 лет назад