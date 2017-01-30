Maya7

Майя Maya7

 
44 годаКазахстан/Астана
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать векторное изображение

    Создать векторное изображение по типу изображения 1 Но в нашем стиле. В итоге получается примерно так. Логотип версаче, но на голове у медузы одет головной убор с изображения 2 Картинку передать в векторном варианте, для дальнейшего использования. В итоге изображение ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Слоган для акции

    1. для компании по продаже строительных красок нужно придумать слоган под акцию. Суть акции - бесплатная колеровка.  2. нужна 1 фраза цепляющая (с юмором, со сленгом) чтобы преподнести эту по сути не новую и не уникальную ...

    Нейминг и Слоганы19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    нужен сайт с новым современным продающим дизайном, и чтобы каждый пункт на сайте мы могли самостоятельно редактировать как главную станицу так и все внутренние.  http://globalvision.kz  Пожалуйста напишите цены и сроки

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание персонажа

    ОПЫТНЫЙ иллюстратор (художник, дизайнер) требуется для создания ПЕРСОНАЖА для бренда семейно-развлекательного центра (игровые аппараты, лабиринт, детское кафе) обязательно наличие работ по персонажам.  описание в приложении

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание брендбука

    Добрый день! Необходим брендбук. Позиции указаны в прикрепленном файле.  Логотип есть в исходниках (но нет по нему руководства пользования логотипа: в инверсии, в том как его нельзя использовать, место, размер). Персонаж бренда сейчас создается. Необходима документация, ...

    Брендбук
    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад