Добрый день! Необходим брендбук. Позиции указаны в прикрепленном файле. Логотип есть в исходниках (но нет по нему руководства пользования логотипа: в инверсии, в том как его нельзя использовать, место, размер). Персонаж бренда сейчас создается. Необходима документация, ...