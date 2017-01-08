Создание Персонажа для бренда, семейно-развлекательный центр

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок238 просмотров

заказ для иллюстраторов, мультипликаторов, с опытом создания персонажей. 

Техническое задание в приложении 

8 лет назад
Maya7
Майя 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров