Иллюстрированное меню

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен15 заявок297 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для очень уютного и милого кафе требуется меню. Хотим, чтобы меню было выполнено в стиле альбома с красивыми иллюстрациями наших блюд. В основном меню 18 позиций, к каждой из них требуются иллюстрации. Так же нужно отдельно меню напитков, в нем будет несколько иллюстраций (кофе, чай, смузи)

Кто возьмется за выполнение такого творческого задания? Пишите, пожалуйста, в заявке срок работы и стоимость.

Для примера приложила пару иллюстраций. Техника рисования не важна, главное, чтобы результат был красивый.

8 лет назад
trickyvicky
Виктория 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AllSkyArt
28 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$90
20 дней
Александра - талант! Мне очень повезло, что я нашла эту чудесную девушку! Александра создала потрясающе красивое иллюстрированное меню для нашего кафе, именно такое, каким я его и представляла, и даже лучше! Очень точно уловила суть задания, и вложила душу в свои работы! Спасибо! Будем сотрудничать, с большим удовольствием!
Отличный заказчик! Было приятно работать с Викторией :)

Заявки фрилансеров

AllSkyArt
28 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка коммерческого предложения в PDF

    Необходимо разработать одностраничное(ВАЖНО!) коммерческое предложение-презентацию компании. Будет включать в себя логотип, наши преимущества (9 пунктов), контакты, несколько изображений, скорее до 6ти. В целом презентация должна вызывать желание обратиться в компанию. Сфера работы: кондиционирование, вентиляция. Аудитория ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн концепт загородного дома

    Нужен концепт эскиз (скетч) загородного дома. Концепт фассада + концепт расположения помещений. Материал бревно 1 этаж, 2 спальни, 2 с/у, гостинная/столовая, кухня,  душ , тех помещение, прихожая/тамбур, окна двери (примерно). Расположение, без точных ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Картинки в векторе

    Требуется нарисовать иллюстрации для сайта по доставке щебня, песка, угля, керамзита. Одна большая схематичная картинка, что то примерно как на прикрепленном файле + два самосвала с более детальной прорисовкой. Иллюстрации на выходе ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать эскиз мужского перстня

    Сделать эскиз мужского перстня! Перстень должен быть из золота с эмблемой тигра у которого в лбу сапфир Шинка (само кольцо) от центра головы тигра по всему кольцу должно идти восточными узорами. Возможно сочетание двух ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание рисунка в векторе

    Создание рисунка для пескоструйного стекла в векторе (для межкомнатной двери). Готовый файл в формате cdr. Пример исполнения – файл «пример». (Пример отправлю почтой, тут не прикрепляется.) Исходные данные:  1.  Размер стекла 400*1020 ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужна картинка

    $15

    суть есть туалет есть шланг подмывать попку. http://remvizor.ru/wp-content/uploads/2015/01/11-275x300.jpg вот он справа в таиланде везде такие  мне нужна картинка. на которой понятно. визуально понятно будет. что бумага для папки ...

    WordPress
    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать внешний вид киоска.

    Есть картинка киоска в плохом качестве. Мне надо сделать в хорошем. Чтобы все оценить до изготовлении заказа материала. И чтобы гармонично и красиво смотрелось. Цвета можно примерно как на картинке. Фактуры желательно оставить те же. ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад