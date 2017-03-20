Иллюстрированное меню

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для очень уютного и милого кафе требуется меню. Хотим, чтобы меню было выполнено в стиле альбома с красивыми иллюстрациями наших блюд. В основном меню 18 позиций, к каждой из них требуются иллюстрации. Так же нужно отдельно меню напитков, в нем будет несколько иллюстраций (кофе, чай, смузи)

Кто возьмется за выполнение такого творческого задания? Пишите, пожалуйста, в заявке срок работы и стоимость.

Для примера приложила пару иллюстраций. Техника рисования не важна, главное, чтобы результат был красивый.