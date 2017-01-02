Картинки в векторе

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Закрыт8 заявок253 просмотра

Требуется нарисовать иллюстрации для сайта по доставке щебня, песка, угля, керамзита.

Одна большая схематичная картинка, что то примерно как на прикрепленном файле + два самосвала с более детальной прорисовкой.

Иллюстрации на выходе должны быть в ai формате.

В предложении жду примерную стоимость, сроки исполнения и примеры работ.

8 лет назад
hazaina
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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