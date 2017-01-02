Картинки в векторе

Требуется нарисовать иллюстрации для сайта по доставке щебня, песка, угля, керамзита.

Одна большая схематичная картинка, что то примерно как на прикрепленном файле + два самосвала с более детальной прорисовкой.

Иллюстрации на выходе должны быть в ai формате.

В предложении жду примерную стоимость, сроки исполнения и примеры работ.