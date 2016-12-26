Cоздать простенькую поздравительную открытку для email-рассылки

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Закрыт11 заявок203 просмотра

Наложить логотип(предоставлю исполнителю) и фразу "Happy holidays" на красивенький фон.

8 лет назад
flaone
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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