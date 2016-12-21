Иллюстрация

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Закрыт2 заявки222 просмотра

Марина, добрый день. нужно проиллюстрировать данный мыслительный эксперимент (одна картинка) http://www.socioforum.su/viewtopic.php?f=24&t=61161

Нужна для презентации в формате ТЕД. Будет вывод на большой экран

8 лет назад
guest_14827731617363
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров