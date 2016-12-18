Необходимо сделать 2 картинки - инфографика к статьям.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок214 просмотров

Необходимо сделать 2 картинки (инфографика к статьям о наружной рекламе). В статье выделены тезисы. На их основании и надо сделать инфографику. 

8 лет назад
Grigory_B
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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