Нарисовать семью по фотографии.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок563 просмотра

Приветствую!

Имеются примеры, которые очень нравятся и хотелось бы, в похожем стиле получить рисунок.

Работы с "большими глазами":

https://pp.vk.me/c630727/v630727388/464a6/DujB7RaLQJY.jpg

https://pp.vk.me/c637818/v637818388/17d1/ExhjNxySr-w.jpg

и такие очень нравятся:

https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/natalyya-2065267/

https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/portret-2042292/

Какова цена нарисовать семью (муж, жена и дочка) на фоне новогодней елки

(или другой праздничный, новогодний фон) с "большими глазами"?

Фотографию семьи - предоставлю.

Пожалуйста, показывайте примеры и не забываем указывать срок и стоимость.

Спасибо.

8 лет назад
SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$60
3 дня
Владимир выполнил свою работу на УРА! Рисунок получился намного лучше, превысив все мои ожидания. Приятно и комфортно было с ним сотрудничать. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Виталий сразу точно и подробно описал, чего именно ожидает от результата. Быстро ответил на все возникшие вопросы. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется иллюстратор

    Требуется отрисовать персонажа для логотипа. Суть компании обслуживание участков и домов/ Гном с граблями. В цвете и чб. Оставляйте примеры работ, ориентировочную стоимость и скайп. Личку не читаю. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отрисовать ICO по материалам из PSD

    $30

    Необходимо качественно оформить ICO во всех типоразмерах, от 16х16 до 256х256 (это должен быть 1 ICO-файл со всеми типоразмерами, с прозрачностью), по материалам из PSD. Только профессионалам, кто неоднократно занимался данной задачей. ...

    Иллюстрации и Рисунки31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переработка прайса - цены и цвета

    $6

    Есть коммерческое предложение (прайс) в формате PDF но не редактируемый. Необходимо вынуть из него картинки, изменить цвета шрифта, цены и другую мелочь. Предоставить в формате пригодном для заливки на сайт. Конкретика в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать Принт для футболки

    $16

    Необходимо сделать рисунок - принт для футболки с изображением медвежонка - талисмана баскетбольного клуба. Стиль - что-то наподобие Олимпийского Мишки. Фото медвежонка прилагается. Медвежонок должен быть изображен в полный рост, в синей форме.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка обложки альбома "Смещение оси"

    Требуется разработать обложку музыкального альбома "Смещение оси". Нужно что-то абстрактное, геометрическое, минималистичное. C музыкой группы можно ознакомиться по ссылке: https://soundcloud.com/thefeedbackband.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо рисовать картинки для сайтов и соцсетей

    Приглашаем ответственного специалиста, способного рисовать в хорошем качестве интересные картинки для соцсетей и сайтов по тематикам; авто, строительство и близким направлениям. Примерные образцы: http://do.samarskie-roditeli.ru/media/storage/images/2015/10/1_5.jpg,https://www.colourbox.com/preview/2052002-highly-trained-mechanic.jpg, http://caricatura.ru/parad/nasyranbekov/pic/1717.jpg и т.д. Приветствуется креатив и здоровый юмор. Еженедельно требуется ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад