Нарисовать семью по фотографии.

Приветствую!

Имеются примеры, которые очень нравятся и хотелось бы, в похожем стиле получить рисунок.

Работы с "большими глазами":

https://pp.vk.me/c630727/v630727388/464a6/DujB7RaLQJY.jpg

https://pp.vk.me/c637818/v637818388/17d1/ExhjNxySr-w.jpg

и такие очень нравятся:

https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/natalyya-2065267/

https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/portret-2042292/

Какова цена нарисовать семью (муж, жена и дочка) на фоне новогодней елки

(или другой праздничный, новогодний фон) с "большими глазами"?

Фотографию семьи - предоставлю.

Пожалуйста, показывайте примеры и не забываем указывать срок и стоимость.

Спасибо.